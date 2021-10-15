城中城大火籌設獨立行政調查小組，高巿府政風處表示，成員人數暫定11人，除副巿長林欽榮任召集人，另聘請8位具有建築、消防及法律等領域的府外專家學者參與，調查範圍將涵蓋災前執法及行政管理有無疏漏等3面向。
高市府表示，為完整釐清事件責任歸屬、追究相關行政責任，以及避免相類案件再發生，針對14日城中城大火，正籌設獨立行政調查小組，調查範圍涵蓋現行法令周全性檢討、災前執法及行政管理有無疏漏輕忽或不夠積極的地方，以及救災行為有無延遲及妥適等3個面向。
對於獨立行政調查小組的組成，人數暫定11人，由林欽榮任召集人，除了市府政風處長及法制局長參與協助調查，其他8人將聘請具建築、消防及法律等專業3大領域的府外專家學者。
為確保行政調查結果的專業、公正及客觀，調查結果將公開周知，做為釐清行政責任、提供市府後續檢討改進機制，以及強化行政管理的依據。
城中城林欽榮
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