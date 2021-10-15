金管會今（15）日宣布，經洽央行意見後審核通過統振(6170)申請案，許可該公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，成為國內第二家自沙盒實驗落地、首家獲准辦理外籍移工匯兌業務的公司。

金管會因應沙盒實驗後建立差異化管理機制及開放有限執照需求，修正電支管理條例、訂定授權子法「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」，於今年7月1日生效，明訂非銀行或非電支機構經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件申請許可。

統振獲金管會核准辦理「外籍移工薪資匯款金融科技創新實驗」，於2019年4月30日開辦，多次申請延長獲准至今年10月29日。公司依據新規向金管會申請經營業務許可，金管會經洽會央行意見後審核通過申請案。

金管會表示，此次許可統振經營匯出至印尼、菲律賓、越南的外籍移工國外小額匯兌業務，可提供台灣境內印尼、菲律賓及越南籍合法外籍移工將薪資款項匯回母國服務，引導外籍移工透過合法管道辦理匯款，達到普惠金融目的。