美國勞動力市場持續緊俏，企業搶人毫不手軟，亞馬遜宣布將為其美國大部分時薪員工支付4年大學學費，跟進其他美國大型雇主提高教育津貼以吸引和留住人力的行列。

亞馬遜在美國約有75萬名計時員工。

亞馬遜表示，自明年1月起公司將首度為倉儲、運輸和其他想要攻讀學士學位的時薪員工支付學雜費和書籍費用。除此之外，亞馬遜也將開始為員工支付高中文憑課程，以及美國普通教育發展證書（GED）和以英語作為第二語言（ESL）的認證費用。只要在亞馬遜任職至少90天的員工即可享有這項福利，但員工在就學期間必須繼續在亞馬遜兼職或全職上班。

亞馬遜以往並未提供大學4年課程由公司買單的福利，但在沃爾瑪和Target百貨等競爭對手都加碼了大學教育津貼後，亞馬遜也不得不跟進，儘管在5月時才宣布最低時薪將從15美元調漲至平均為17美元。

沃爾瑪7月時宣布將為其美國國內員工支付就讀指定大學的全額學費和書本費。沃爾瑪在美國擁有約150萬名員工。僅次於沃爾瑪的美國第二大百貨零售集團Target也在8月宣布推出類似的員工福利。

在此之前，包括奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）、星巴克等零售商和連鎖餐廳為了在這個競爭激烈的勞動力市場吸引求職者上門或留住人力，都已推出優沃的新福利，包括為員工支付大專院校學費。

隨著美國經濟持續從這場大流行病中復甦，亞馬遜此舉凸顯出美國各地零售商和倉儲業所面臨的人力短缺問題。根據美國勞工統計局公布的數據，截至7月美國零售業職缺達到87.9萬個，運輸和倉儲業職缺達到22.2萬個。