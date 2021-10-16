【愛傳媒葉毓蘭專欄】高雄市鹽埕區的城中城大樓10月14日清晨燃起惡火，截至14日為止已有46人身亡，尚有41人受傷。14日下午，這場火災的新聞相關數字不斷攀升，讓我非常痛心不捨。

高雄市政府消防裝備長年以來都是全台最落後的縣市，車輛超過報廢期限未汰換、裝備未更新、經費也時常不足，甚至還傳出消防員執勤回隊後連吹冷氣休息的經費都沒有，公共安全應該是所有縣市最重視的環節，絕對不能馬虎，但高雄市長年以來對警消預算的忽視，進而釀成了許多原本可避免的悲劇。

除了消防安全以外，許多危老建築也是高雄市的問題，鹽埕區在去年七月就曾經有一棟老屋倒塌造成一死一傷的慘劇，陳市長也在14日戲院倒塌後說過要對老舊建物加速盤點，還有太多太多，但在今天都是於事無補，只剩下滿般的無奈跟無力感。

希望所有逝者安息，也為傷者祈福集氣，由衷祝福高雄能夠度過這次難關，並認真重視消防與公共安全。

作者為立委、前警大教授

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