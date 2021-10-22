【愛傳媒葉毓蘭專欄】在10月20日的內政委員會，我針對營業／非營業基金編列進駐警察經費，質詢交通部及高鐵公司。過去，審計部、監察院、立法院先後在101年、103年監督要求，只要是用營業／非營業基金方式編列預算，要合乎使用者付費的原則，由進駐單位編列預算（而不能放在警政署），為什麼交通部至今都沒有辦理？類似高鐵公司的情況，應由進駐單位編列進駐警察的經費，我要求一個月內答復編列規劃。

去年2月發生嚴重車禍的高雄鳳祥分隊曾柏雄分隊長、賴統生隊員，飽受健保陋規28日就要轉出院的困擾，而目前政府僅允許核銷聘雇一位看護，完全不符合其複合式的病情，我曾在雙十假期探視曾柏雄，家人告訴我看護簡直是全家總動員，現行規定不符需求。內政部徐部長也承諾我加強推動。

年改修惡的衝擊，讓警察紛紛在將屆退休，就申請調內勤，以規避危勞職務提早強制退休的規定，我要求內政部加速研議修改危勞職務，徐部長坦言情況之嚴重，承諾會處理。

另外近日因為小玉販賣深偽改造影片，性私密影像保護面臨立法、少年輔導委員會改制以及跟蹤騷擾防制法，都會讓未來少年、婦幼警察負擔加重，危勞職務、六年輪調條款、嚴格專業認證，都需要警政署來更加策進，我也請徐部長關注推動。

作者為立委、前警大教授

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