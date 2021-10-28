廉政署新進學員今至新北市警局情境靶場受訓。（新北市警察局提供）

廉政署新進學員今至新北市警局情境靶場受訓。（新北市警察局提供）

法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名新進學員今（28）日前往新北市警察局進行實務訓練，上午至情境靶場打靶，親身體驗警察執行勤務各種突發狀況，期透過實務訓練，讓這批廉政新兵更具機智應變與臨場反應能力，學員均感受益良多。

新北市警察局長黃宗仁表示，新北市警局從2016年8月起率先推出全國最大的情境靶場，以電腦模擬瞬息萬變的情境，可呈現180°、300°環繞視野效果，700多種情境模擬警察執勤狀況，與螢幕中歹徒對峙時，若警員判斷錯誤，歹徒會發射塑膠子彈或電擊攻擊受測者，相較全新北市警方實彈訓練1次花費175萬元，情境靶場只要26萬元，價差近6倍，員警訓練採虛實交替、不與現實脫節的訓練模式，各種情境更能訓練警察應變能力。

12名廉政新血體驗情境打靶後，轉往新北市警察局參觀勤務指揮中心，了解這個有如警察大腦的單位，除24小時都有員警受理民眾報案外，更要協調聯繫各分局，指揮調度線上巡邏員警，實施攔截圍捕、啟動快打、排除交通障礙、急難救援等，完全不能馬虎。

這次參訪的12名廉政新兵，未來將實際從事肅貪工作，具有「司法警察官」資格，執勤過程中也會碰上許多突發狀況，因此特向新北市警局「取經」，其中多數是大學法律系畢業，但也有中文系、生活設計系畢業，跳脫所學投考廉政人員，為社會貢獻一己之力。

新北市警局政風室主任簡敦仁也分享多年擔任政風工作的經驗「廉能，不僅是一種工作方法，更是一種生活態度。」他期許新進的廉政新血將來能發揮所學，在工作崗位上發光發熱！