領有極重度身心障礙證明的蘇姓男子，去年不滿洪姓友人欠債不還，他持開山刀攻擊洪的頭部、頸部和腹部，洪男以雙手抵抗，仍受有18道銳創傷倒地，蘇男又揮砍洪的腳踝致其休克死亡，一審依殺人罪判刑13年，二審考量蘇男與死者家屬和解改判9年，可上訴。

蘇男因洪男積欠他龐大債務，去年10月23日上午6點多，他開車至新北市林口區某私人宮廟找洪男催討債務，雙方一言不合，蘇男竟持開山刀揮砍洪男，致其低血容積休克而死亡。

新北地方法院一審依殺人罪將蘇男判刑13年，檢方及蘇男不服提上訴，台灣高等法院二審認為，蘇男主動坦承犯罪，符合自首要件可減輕其刑，另他與死者家屬達成和解，量刑基礎已有變更，可從輕量刑。

高院考量蘇男領有身心障礙證明，在未借款給洪男之前經濟狀況良好，他雖遭洪男藉詞拖延還款，仍於10年內陸續借款與洪，累積金額龐大，考量他犯案動機，及與死者家屬達成和解，犯後已知悔改，輕判9年。可上訴。