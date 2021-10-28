就在蘋果發布季報前一日，微軟周三股價大漲，距離取代蘋果成為全球市值最高的公司僅差一步之遙。

在Azure雲端運算事業的強勁增長帶動下，周三微軟股價上漲4.2%，收在323.17美元，創下歷史新高，使該軟體巨頭的市值達到2.426兆美元，僅略低於蘋果市值2.461兆美元。

蘋果周三股價下跌0.3%，收在148.85美元。該公司將於周四盤後公布財報，投資人將密切關注全球供應鏈危機如何影響蘋果滿足iPhone手機需求的能力。

這場大流行病激發了對微軟雲端服務的需求，進而帶動其營收增長，今年以來微軟股價已經上漲45%。

蘋果今年來股價則上漲約12%。

iPhone手機在全球大賣，讓蘋果搖身一變成為消費電子業龍頭，也帶動其股票市值在2010年首度超過了微軟。近幾年來，這兩家公司輪流坐上華爾街市值最高的寶座，但從2020年中起，這個頭銜就一直屬於蘋果。

受惠於蓬勃發展的雲端事業，微軟上季業績表現超出華爾街預期，並看好本季營運保持強勁，但也警告供應鏈問題可能持續對Surface筆電和Xbox遊戲機等主要事業部門造成影響。

微軟第一財季（截至9月30日）整體營收年增22%，為453.2億美元，優於市場預估的439.7億美元。淨利為205.1億美元，相當於每股盈餘2.71美元。經調整後，每股盈餘為2.27美元，優於市場預期的每股盈餘2.07美元。

根據Refinitiv調查，分析師預估蘋果7-9月季度營收成長31%，為848億美元，經調整後每股盈餘為1.24美元。

除了微軟之外，谷歌母公司Alphabet周三大漲近5%，收在2924.35美元，亦創下歷史新高。Alphabet市值約為1.96兆美元。

Alphabet第三季總營收大幅成長至651億美元，遠超出市場預估的633億美元。其中，谷歌整體廣告營收年增41%，達到531億美元。Alphabet第三季整體淨利為189.36億美元，相當於每股盈餘27.99美元，優於市場預估的每股盈餘24.08美元，並為連續第三個季度創下歷史新高。數據顯示該公司似乎成功擺脫了蘋果收緊用戶隱私政策可能造成的衝擊。