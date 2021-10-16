【愛傳媒黃珊珊專欄】高雄市鹽埕區發生大火，造成重大傷亡，看著新聞都令人揪心和不捨，一年半以前的錢櫃大火也是沉痛的記憶，但這一年半以來，我們痛定思痛，堅持嚴格審查，我自己也帶隊稽查補習班、KTV、夜店、酒店，就是不希望悲劇再次發生。

10月15日下午我和柯市長到西寧國宅視察，從2014年開始，台北市要求11樓以上的大樓都必須進行申報，去年發生大火後，我們也進一步嚴格要求8樓以上大樓必須進行公安申報，這項新規定將從明年1月1日起開始實施，另外，針對管委會部分，去年曾經清查，台北市目前7、8、9樓建物未設置管委會的只剩下幾處，比較多的是5樓以下建物沒有設置管委會，我們已經結合危老條例，在社區間進行推動和輔導，未來也希望透過獎勵機制加快速度。

我們逐條審視公安稽查所有的SOP，把問題全部列下來，透過列管、檢討，徹底落實改革，過程中有許多溝通和討論，現在，台北市的消防檢查非常嚴格，接下來我們將針對台北市14處老舊、複合式高樓進行清查盤點，同時進行消防搶救演練，了解建物內部的結構、使用用途及救災動線等等，強化整體救災效能和安全。

勇於面對，解決問題，這一年半來反省、檢討、改進，拚盡全力保護所有人的安全，這是我對台北市民的承諾。

作者為台北市副市長

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