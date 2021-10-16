各部會推出的加碼振興券本首周抽籤結果已公布，雖有幸運兒抽中，但有大批民眾並未抽到任何票券，只能繼續等待未來三周的中獎籤號出爐！不過，近期各縣市自推的振興優惠也已陸續上路，門檻低、優惠多，多個縣市更大手筆祭出大獎供抽籤、包括送房在內，提醒民眾可把握機會。

《中時新聞網》特別整理出近縣市政府的振興好康抽籤資訊，供讀者收集整理，選擇可到哪裡拚獎品(詳情請見各政府官網查詢)：

◇新北市

1.「登錄發票抽汽車」活動：已於「新北振興加倍奉還」官方網站上線，即起至2022/2/15，全國民眾在新北市單筆消費滿300元，即可上網登錄發票參加抽獎，共有3波抽獎活動，波波抽汽車。

2.「新北加倍券」(限2021/10/31前設籍新北的市民才可參加)：

即起至10/31可進行登錄抽獎。11/08抽獎並公布。中籤民眾可於11/15至11/28至報名登記的統一超商領取新北加倍券。(詳見「新北振興加倍奉還」官方網站)

◇桃園市

1.桃園市市民卡卡友憑活動期間(10/15日至2021/3/1)，於桃園市消費200元以上未具買受人之雲端發票，至「桃園市市民卡App」登錄指定資訊，即可獲得抽獎資格，登錄發票愈多張，中獎機會愈高。活動多達330個獎項，最高獎項為1000元超商禮券。

2.「加倍愛桃園，景點買1送1」計畫，民眾都可上網登錄，抽中者可憑桃園景點買1送1券至活動合作景點消費，2人同行享有門票/入園/體驗費買1送1優惠(最多補助300元)。

(詳見「桃園雲端發票購有禮」官方網站)

◇台中市

1.購物節天天抽5000元(限定地區消費)-100組

2.購物節天天抽5000元(台中全區消費)-900組

(詳見「台中購物節」官方網站)

◇彰化縣

即起到明年6/30，在彰化消費滿200元以上，就有中獎的機會，最大獎頭獎是彰化伸港青年住宅共三戶，貳獎為彰化在地產業「摩特動力」生產製造的電動機車一台(市價5萬8980元)，共100台(共589萬8000元)，還有1萬8000個現金紅包獎，最高獎金現金2萬元，最低獎金500元。

(詳見「彰化縣政府」官方網站)

◇雲林縣

即起至明年4/30日止，全國各地民眾在雲林縣消費滿500元，可享第一好，憑發票在指定地點直接領取10%現金回饋；第二好參加抽百萬名車；第三好做公益最好，縣府會將民眾領取現金的發票捐給弱勢團體。

(詳見「雲林縣政府」官方網站)

◇台南市

消費本市店家滿100元以上發票即可登錄發票抽房車、抽好宅，消費者也可透過線上台南好物及台南便利送平台選購各項優質好物，也可參與購物節抽獎。今年除了令人期待的全新美宅、Lexus油電汽車及宏佳騰智慧電車等大獎，還特別增加近300個實用小家電用品，總獎值超過2000萬元。

(詳見「台南縣政府」官方網站)

◇高雄市

「日月抽」活動，不論是現金、振興券、高雄券、商圈夜市券消費滿額，上網登錄發票通通都可以參加。

(詳見「高雄開就賺」官方網站)

◇屏東縣

只要設籍屏東的縣民於10月14日至10月28日上網登記，就有機會抽中共8萬8888份200元屏東券。

(詳見「屏東縣政府」官方網站)