自疫情爆發以來，台灣中小企業面臨危機，尤其第一線服務的餐飲及零售業者影響更甚。近期疫情逐漸解封，加上行政院振興五倍券政策啟動，企盼能振興國內產業、擴大刺激內需消費。為了更積極呼應中央振興地方產業政策，經濟部商業司特別針對微解封後，國人嚮往旅遊首選之地包括台南、高雄及屏東等三個區域，推動「暢遊南高屏、振興好食光」振興加碼活動，吸引民眾前往，活絡地方商圈提振經濟。

自110年11月1日起至11月30日，民眾只要使用LINE Pay Money於振興五倍券店家及好食店家累積消費滿額，就有機會領取最高LINE Pay Money帳戶儲值金23％的回饋，請民眾把握好康機會別錯過了。

11月起台灣南部天氣進入秋季涼爽季節，也是適合出遊渡假的好時節，一卡通公司配合經濟部商業司「暢遊南高屏、振興好食光」專案，提供振興五倍券及好食券再加碼活動，吸引民眾前往台南、高雄及屏東等地旅遊及消費，一方面振興地方經濟，另一方面也可鼓勵民眾多使用免接觸的行動支付工具。

經濟部商業司表示，本次加碼活動只要符合振興五倍券的店家都適用，其中針對「好食店家」也特別再加碼，只要符合中央所公布之振興五倍券及好食店家，並已完成導入LINE Pay Money行動支付的店家，皆可參與加碼優惠。

加碼優惠活動時間為110年11月1日至11月30日為止，只要於台南、高雄及屏東等地，於符合振興五倍券使用範圍之指定店家(部分連鎖型店家不適用)，活動期間使用LINE Pay Money累積消費付款滿額1500元，可享LINE Pay Money儲值金3％回饋，每人最高可回饋150元，總回饋金額為100萬元。

若其中消費是在好食店家，活動期間累積消費金額達500元，可再享LINE Pay Money儲值金20％回饋，每人最高回饋150元，總回饋金額高達400萬元，加上台南、高雄、屏東三縣市地方政府本身也有推出加碼活動，民眾千萬要把握機會享好康，讓振興五倍券無限放大。