台北101 18年來首次舉辦跨購物中心、觀景台、辦公大樓3大場域的「樂去101 Happy Journey 101」垂直慶生活動，讓消費者持振興五倍券從B 1到101樓皆可消費累計購物金折抵，或享10%以上的抵用券回饋。去年台北101購物中心年營收148億元，總經理朱麗文表示，「今年努力做到成長」。

今年周年慶的業績與交易筆數都有成長，整體業績小幅成長，尤其10月8日起搭上五倍券，更有雙位數成長，檔期間光是會員貢獻就超過8成。受惠於五倍券效益，至今台北101會員消費人數、交易筆數與提袋率，都有雙位數成長，會員消費人數成長15％、交易金額增逾30％；且發現有消費者用200元五倍券買到3400元，創造17倍效益，五倍券爆發力高於三倍券。

台北101觀景台有4D體驗區，讓部落客「速食這一家」捕捉孩童提前瘋萬聖節的情景。（台北101提供）

朱麗文表示，5至7月疫情嚴峻時，便思考創造跨場域的綜效，與東方線上合作，調查高活躍、高資產會員，最看重台北101「商品品牌齊全且有專人服務、硬體設施寬敞舒適與停車容易、集點與回饋勝於鍋碗瓢盆」。

且發現高活躍會員中，將近8成的尊榮會員、7成的禮讚會員平均每個月會造訪台北101 1至2次，是一般顧客造訪其他百貨平均次數的3倍；還有會員到館可待上5、6小時，顯見會員經營成功，會員黏著度高。於是趁五倍券推出舉辦「樂去101」，讓會員吃喝玩樂和購物都能享優惠。

目前所有會員超過39萬，年底有望超過40萬，其中，當日消費101萬元可取得尊榮會員資格，目前人數近2000人，每年持續消費101萬元就能延續資格，享有的專屬服務之一是有專屬停車位和專屬保全。

目前尊榮會員中40至50歳X世代與30至40歲Y世代占6、70％，主力購買珠寶腕表、精品服飾配件，也會買運動用品服飾，Y世代最具潛力，至於，20多歳Z世代則是成長最高。

台北101 YSL 2021耶誕限量迷你經典脣彩禮盒，1350元。（台北101提供）

10月初以來美食街人潮回流，已恢復到5月前的水準；85樓新開高空餐廳的「捌伍添第」預約訂位已滿到年底；觀景台31日前舉辦萬聖節活動場場爆滿。

11月24日前跨場域消費國際精品、流行美妝、餐飲伴手禮、觀景台和紀念品，當日全館累滿1萬送1000、5萬送5000、10萬送1萬、50萬送5萬；高級珠寶腕表等指定店家單筆每滿3萬送1800。另，明年4月30日前持五倍券當日累滿5000元送2000點購物金（價值500元），美食餐飲使用紙本五倍券再享購物金點數10倍送。

台北101獨家Kenzo_Défilé錦繡鳥林黑色連帽洋裝，2萬2800元。（台北101提供）