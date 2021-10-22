第15屆金門書展暨第12屆馬祖書展於10月22日至24日在馬祖圖書館1樓展出，展出兩岸精選書籍以及福建文創商品。連江縣政府文化處表示，為鼓勵民眾參加，不限金額登錄消費發票即可參加抽獎活動，有自動研磨咖啡機、藍牙耳機等好禮。
文化處表示，金門書展去年因受到新冠肺炎疫情影響，一度暫停舉辦，今年在兩岸主承辦方連江縣政府文化處、海峽出版發行集團、福建新華發行集團、與高雄市出版商業同業公會，福建省出版對外貿易有限責任公司承辦共同努力下，克服了重重困難恢復辦理。
凡在現場購買圖書及文創的民眾均可掃碼參加抽獎活動，獎項設頭獎1名、二獎2名、三獎3名、四獎3名、五獎3獎、六獎8名，歡迎鄉親踴躍參加，更多活動詳情請洽活動現場。頭獎日本Toffy自動研磨咖啡機、二獎、JLab GO AIR 真無線藍牙耳機。
三獎TESCOM負離子吹風機；四獎E-books藍牙無線鍵盤；五獎德國菲仕德多功能電煮鍋；六獎統一超商禮券200元。
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