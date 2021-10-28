雲林縣口湖鄉口湖遊客中心因應國際多元化的觀光休閒趨勢，針對穆斯林回教徒規畫祈禱室與農漁特產，祈禱室方便穆斯林祈禱朝拜，餐點全部不含豬肉與酒精，另有30品項農漁特產進行清真認證中，超前部署搶攻穆斯林消費市場。

口湖遊客中心目前委由口湖鄉金湖休閒農業發展協會負責營運，日前發展協會以「口湖鄉金湖休閒農業區」拿下全國金牌農村競賽銅牌獎，並把得獎的多元經營理念帶入口湖遊客中心，鎖定日益增加的穆斯林消費市場。

口湖遊客中心專業經理人蔡云姍表示，面對疫情趨緩，未來國門大開後，各國觀光客將湧入台灣休閒消費，因此需事先做好準備。根據近幾年統計，遊客中心的穆斯林旅客約有3％，預估還有相當大的成長空間，因此已設置好1處獨立空間的穆斯林祈禱室。

祈禱室內有祈禱朝拜的專用拜毯，旁邊有小淨設備與梳妝區，供穆斯林祈禱前淨身，只要有穆斯林在祈禱室，門外就會掛上「請勿打擾」牌，不少信奉伊斯蘭教移工或外籍學生，都覺得口湖遊客中心很用心，營造友善穆斯林環境。

蔡云姍說明，遊客中心也提供穆斯林專用餐飲，以在地農漁產為主要食材，由於穆斯林禁食豬肉與酒精，因此沒有豬肉相關餐點，還要注意調味料內絕不可有酒精成分，並使用專屬廚具與餐具，確保餐點符合清真飲食規定。

「國際多元化是遊客中心未來的走向」蔡云姍認為，之前遊客中心已針對佛教徒準備素食餐飲，穆斯林消費市場日益增加，不少在地小農也提前因應，與遊客中心合作，規畫30品項的農漁特產進行清真認證中，打造穆斯林專屬伴手禮。