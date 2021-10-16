第二河川局推動河川治理工作，獲得地方及社區的大力支持。（二河局提供／陳育賢新竹傳真）

水利署第二河川局推動河川治理工作，近年透過公私協力推動頭前溪舊港島以及苗栗中港溪東興堤防的公民參與，除了獲得地方及社區的支持，舊港島在2020年更獲得行政院公共工程金質獎特優、東興堤防則在今年榮獲經濟部公共工程優質獎的肯定。

二河局指出，在公私協力合作的努力下，舊港島已逐漸被更多鄉親所認識，假日常見親子、生態學習團體辦理活動並自主維護；東興堤防則成為苗栗鄉親肯定的河岸空間。

其中，為推動舊港島水文化，二河局持續推動志工分享、流域學習、親子同樂、社群交流各項活動，首波活動10月正式起跑。

另外為了讓公共工程發揮更多元價值，二河川局也積極與鄰近國小合作辦理教學工作坊，向下扎根開發河川水岸環境與客家文化體驗課程，希望從水利單位跨域教育部門的公私協力，共同創造出教學現場。

第2波的東興堤防與舊港島系列活動也將於本月20日與23日展開，除了有公私協力元素，舊港島更結合了防汛社區的特色，而東興堤防則融合了客家水岸文化，共規畫出志工分享、流域學習、親子同樂、社群交流等4種不同主題活動。

不論是公部門單位的防汛志工觀摩，附近國小學生的校外教學，或是假日親子同遊的學習基地，以及作為相關主題成果活動的發表場地，皆顯示秉持跨域加值的理念，透過政府與民間合作，防洪工程也能綻放多元發展的價值。

此外，二河局也期待民眾能藉由後續即將辦理的系列活動，走訪舊港島與東興堤防的公共工程，了解水環境結合地方與社區特色外，更透過實際體驗，理解家園之美、河川之麗。