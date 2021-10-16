萬華血清抗體服務計畫 首場參與率78％ 20:042021/10/16 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬華血清抗體服務計畫第一場檢測活動抽血區。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市府與台北醫學大學在萬華柳鄉里民活動中心聯合舉行萬華血清抗體檢測服務，讓民眾了解自身免疫保護力，第一場次邀約萬華區5個里，包括青山里、富民里、糖廍里、華江里及柳鄉里共400位民眾，在里長熱情帶領之下，民眾反應熱烈。 北市衛生局統計，萬華區5個里中，共311位里民參與本次活動，參與率78％，活動期間北市副市長黃珊珊也到場支持，本活動將持續辦理，第二場次預定於下周日（10月24日）同一地點舉行。 荒廢11年 成治安死角 花蓮公教會館將轉型社宅 台灣彩券「2021歡喜逗陣來捐血」首場16日在臺中市熱鬧登場 #萬華 #參與 #血清抗體 #北醫學大學 #舉行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 促參2.0修法 將納兩大配套 04:102021/10/15 金融．稅務 花蓮公教會館空養蚊11年 公所擬轉型社會住宅 17:252021/10/15 生活 潮嚮基隆 山海遊憩活動開跑 04:102021/10/15 投資理財 龍騰生技 聚焦疫苗身體保護力 04:102021/10/16 企業經營 花蓮卓溪鄉新建行政大樓今上樑 辦公兼具避難功能 19:112021/10/15 寶島 北市鄉土教育中心展出「從地圖認識台北」特展 振興萬華 17:342021/10/15 寶島 南投縣志工大會師 300名志工競技交流 13:112021/10/16 寶島 人權會舉辦首場兒權公約焦點團體 聚焦兒少勞動權益 18:562021/10/15 政治 西螺媽祖盃全國健美錦標賽 宮廟舉辦健美賽創舉 17:182021/10/16 生活 2021太陽餅文化節開鑼 搭配台中購物節民眾大排長龍搶好康 11:372021/10/16 生活 馬鳴山鎮安宮成立「五年千歲文化中心」永續傳承國家重要民俗 13:042021/10/16 生活 生活熱門新聞 陳柏惟走10公里就掰咖 徐巧芯親上PTT回16字千人推爆：真的丟臉 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 數位綁定五倍券使用霧煞煞？一次看清楚行動支付、加碼券怎麼用 - 生活 好市多一買三小時「掃滿整車」到底在逛啥 主婦：這2樣一定要買 - 生活 不是雞蛋！膽固醇飆高3大隱藏地雷 第一名竟是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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