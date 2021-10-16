北市府與台北醫學大學在萬華柳鄉里民活動中心聯合舉行萬華血清抗體檢測服務，讓民眾了解自身免疫保護力，第一場次邀約萬華區5個里，包括青山里、富民里、糖廍里、華江里及柳鄉里共400位民眾，在里長熱情帶領之下，民眾反應熱烈。

北市衛生局統計，萬華區5個里中，共311位里民參與本次活動，參與率78％，活動期間北市副市長黃珊珊也到場支持，本活動將持續辦理，第二場次預定於下周日（10月24日）同一地點舉行。