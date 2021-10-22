為推動高中職學生自治組織參與學生公眾事務，培養學生自治及民主審議能力，並積極協助學生社團辦理活動，新北市日前辦理說明會補助18所高中職百萬的「推動高級中等學校學生自治組織分配學生社團活動經費補助」，盼透過鼓勵各校推動參與式預算，提高學生參與並實踐民主價值，培養校園認同感。

教育局表示，自2020學年度起有7校試辦「推動高級中等學校學生自治組織分配學生社團活動經費補助」計畫，於2021學年度正式啟動。日前辦理各校補助說明會後，共18所高中職學校踴躍申請並通過審核，教育局依學校高中部班級數提供4萬或6萬的社團經費補助，補助總額高達100萬，鼓勵各校學生自治組織積極參與公眾事務。

丹鳳高中學務主任黃緯強表示，學校在申請補助計畫前，必須由學生自治組織會先自主擬定並審議通過「學生社團活動經費補助作業要點」，才能將計畫送教育局審核。教師也會主動指導學生，讓學生充分討論如何擬訂補助辦法，合乎公平及民主的原則。

丹鳳高中熱音社的社長曾郁茹說，自己身為熱音社的代表也是學校經費小組的育樂性社團代表，因學校每個社團活動大小程度不一，擬定辦法時要很公平分配這筆經費，真是一大難題，好在有學校主任引導，與各類型社團代表進行後續討論才漸入佳境。

三重高中學生會會長李珊茹也說，學校目前總共有47個社團，最後邀請5位各類型社團代表來開會制定分配經費的辦法。教育局這項補助計畫不僅讓學生會可以參與補助款分配，同時也挹注社團最需要的經費，讓學生活動在多元展能時，更無後顧之憂，獲得最實質的幫助。

教育局長張明文表示，透過及早培養高中職學生自治組織的觀念和態度，學習像地方議會一般審議計畫和預算，讓學生充分學習公民責任。此外，教育局也會積極促進學校社團組織發展與傳承，將來會陸續推出青年學生相關系列性活動，如畢聯會幹部培力營、青年城市論壇等，期待學生展現民主自治的能力，放眼國際、創造未來。