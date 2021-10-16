在16日大獅賽開打前，新北中信特攻總經理張樹人看到林秉聖，就用擁有「無限開火權」這種誇張形容方式，來訴說林秉聖在中信特攻的球隊地位，甚至中信總教練李逸驊賽後也說，「秉聖有無限開火權，要不是他上半場太客氣，我們應該最後能贏15分！」

事實上，從林秉聖今天首次在球迷面前的表現數據來看，全場投19中8、含三分球投7中5，攻下全場最高23分，外加8籃板、3助攻、2抄截，甚至第3節結束同時，他更投進壓哨三分球，展現他的大心臟與初生之犢不畏虎的精神。

「過去兩年都在大陸打NBL，好久沒看到這麼多觀眾了，難免有點興奮感，」林秉聖說，「但我只給自己今天表現打65分，一開賽我的熱機速度太慢，也沒有往對方弱點打，造成自己進攻不順，直到後面才慢慢找回信心與投籃的感覺。」

至於打大陸NBL跟今天打大獅賽有何不同？林秉聖回答，「大陸NBL強弱明顯，前段班與後段班的實力差距很大，我每次跟前段班交手都很激烈，只是以強度來看，應該說是各有利弊，我也很難真正分出甚麼高低。」

林秉聖也很享受今天跟平均年薪高達700萬的高國豪交手經驗，「看高國豪打球感覺充滿野性，跟他對上就是要鬥智與鬥勇，感覺真的很不同！」最後他也沒忘記替新東家打廣告，「期望我們以後可以百戰百勝，也請大家支持新北中信特攻。」