高雄鹽埕區大火造成嚴重傷亡，東南歐科索沃多位國會議員向罹難者親屬表示哀悼，並對台灣人民和政府表達慰問和支持。

曾任科索沃總統和外長的帕喬利（Behgjet Pacolli）透過推特對台灣南部大火死難者家屬表示哀悼，他祈願傷者盡快康復，並對處於艱難時刻的台灣人民和政府表示支持。

曾任外長的霍爾加（Enver Hoxhaj）對大火造成46人死亡感到悲痛，對罹難者家屬表達最深切的哀悼之意，並向台灣人民表示慰問。

此外，科索沃當地電子媒體「民主報」（Demokracia）報導，馬托希（Adriana Matoshi）、狄里亞（Blerta Deliu）、巴利耶（Duda Balje）、齊邁（Armend Zemaj）等跨黨派的4名國會議員，也在一份聲明中對高雄大火罹難者家屬表示慰問。

這4名議員與台灣人民和政府同感悲痛，願罹難者家屬在這艱難時刻堅強，傷者早日康復。（編輯：劉學源）1101017