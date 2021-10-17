高雄城中城大火奪走46條人命，東華大學教授施正鋒以當年台中衛爾康大火，市長林柏榕被停職，與高雄氣爆沒人負政治責任作對比，痛批社會底層的選票沒人搭理。「究竟是什麼道理，讓老百姓可以容忍這樣的政府？」

施正鋒指出，大概在25年前，台中發生衛爾康餐廳大火事件，往生64人。ICRT主持人邀請他到陽明山上節目，依稀記得說「雖然是下屬監督不周，總是要負起政治責任」。終究，總統李登輝以執政黨主席身分向全民道歉，林柏榕記大過一次並調離現職，還遭監察院彈劾、停職半年。

他說，事後，聽說林柏榕打了一通電話（或傳話）給幾十年沒有見面的老同學，冷冷地跟施正鋒的父親說：「聽說你的兒子很能幹」。

施正鋒對比，在7年前，高雄丙烯氣爆案造成32名市民往生，陳菊市長只哽咽承認是內部的橫向協調沒有做好。除了平日管理的用心不足，市府團隊的危機處理能力也經不起考驗。結果，只有副市長、及三名相關局長負行政責任請辭獲准，卻沒有人負政治責任。「當然，擋子彈的人官越做越大」。

當年他說，「陳菊不下台，的確是令人相當不解」。只會花納稅人的錢綁樁、辦活動、放煙火，並以家庭基本生活來比喻，「沒有電梯可以搭（安居）、卻安裝按摩浴缸（輕軌），不是無能、無知、就是夭壽」。

他感慨，人在做、天在看，社會底層的選票沒人搭理。我是人家瞧不起的書生，碰到冷血的政客，只能狗吠火車。「只是百思不解，就是看有沒有心，無關統獨、省籍、或族群，究竟是什麼道理，讓老百姓可以容忍這樣的政府？」