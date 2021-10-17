台東縣關山義消分隊進行火災搶救演練，強化滅火能力。（蔡旻妤攝）

高雄城中城大火奪走46條人命，台東縣關山義消分隊進行火災搶救演練，強化滅火能力。其中，新的關東梯可達3層樓高，熱顯像儀能第一時間搜尋待救人員，隊員們特別練習操作技巧。關山義消分隊指出，強化火場的救生能力是需要被正視的課題。

義消人員全副武裝穿著、背著近20公斤空氣呼吸器開始進行訓練；任務分成滅火組和搜救組，手持消防瞄子、水帶進入冒出濃濃白煙的模擬火場搜救人命。關山消防分隊2樓冒出陣陣的白煙，民眾遠遠發現急忙前往查看，原來是消防隊員及義消正在進行訓練火災搶救訓練。

消防員表示，大部分火災現場雖然可以用目視的方式尋找火點、進行滅火，但現場建物隔間複雜加上濃煙密布，熱顯像儀能在火災從一開始的入室安全到搜尋人命都能發揮相當有助益。

另外，隊員也熟悉操作關東梯，早期從室外進入2樓多使用一般工程用鋁合金雙節梯，高度受限只達到2樓且負重僅100公斤左右，結構也不夠穩固；台東消防局後來購置關東梯為鈦合金製作，負重大約140公斤，抗高溫、耐腐蝕，韌性及強度都比鋁合金雙節梯好，最高能達3層樓高度。

據了解，關山義消分隊每個月都會規畫執行2次的專業救災訓練，由受過專業課程訓練的消防員擔任教官教導，本月恰好排定火場搶救專業訓練。關山義消分隊長周福安表示，義消在災害發生時都會支援警消相關勤務，所以如何精進救災能力非常重要。台東縣消防局為了能讓義消快速累積及建立正確的火場救災經驗，將協助安排參加火災搶救初級班。

台東消防局呼籲民眾養成注意爐火烹調、注意電氣使用、注意抽菸等3項習慣；可裝置住宅用火災警報器、設置住宅用滅火器、建構防火環境、規畫家庭逃生路線等4項防災對策；及火災發生時，千萬不要收拾財務、不要搭電梯、不要躲浴室、別忘記叫醒家人及通報119、不要延誤逃生時間等5項不要作為，希望每位民眾都能保護自己及家人安全。

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