身揹4條通緝的37歲詹姓慣竊及30歲洪姓共犯栽在龜山警手中。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

新車停在社區停車場 慘遭租客友人砸車窗竊財

身揹4條通緝的37歲詹姓慣竊近來在龜山四處行竊，為了躲避查緝，還不斷冒用竊來的身分證辦門號、租共享汽車行竊，被害人遭竊還被誤認是竊嫌滿肚子火，還有人的五倍券被盜領，龜山警埋伏多日，17日逮到詹嫌和洪姓共犯，起獲多起證件、五倍券和電器用品，全案依加重竊盜、詐欺、偽造文書等罪嫌送辦。

詹姓慣竊遊走桃園市、新北市，開共享汽車砸破汽車車窗竊取車內零錢、皮包、筆電、手機等財物，有被害人車子買不到1個月，停在自家停車場仍遭竊，警方調閱監視器發現是詹嫌訪友後，凌晨離開見警衛睡著，趁機到地下停車場找目標，竊走2台筆電、2台iPad和皮夾。

身揹4條通緝的37歲詹姓慣竊及30歲洪姓共犯栽在龜山警手中。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

身揹4條通緝的37歲詹姓慣竊及30歲洪姓共犯栽在龜山警手中，起出多件被害人證件。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

詹嫌生性狡猾，不斷冒用被害人身分證件申辦電話門號、租屋、使用共享汽車犯案，規避警方查緝，不少被害人遭警方誤認為嫌犯，傳喚到案，不堪其擾，詹嫌更趁五倍券熱潮，冒用被害人健保卡至超商登記五倍券，再利用不知情母親前往領取，讓被害人損失慘重。

新車停在社區停車場，慘遭租客友人砸車窗竊財。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山警方獲報由偵查隊、坪頂所組成專案小組，鍥而不捨埋伏多日，終於在17日7時許，在龜山區忠義路二段前緝獲詹嫌及30歲洪姓共犯，並起獲多名被害人之證件、筆電、五倍券等財物，全案依加重竊道、詐欺、偽造文書等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並建請向法院聲請預防性羈押，以避免再有民眾受害。

新車停在社區停車場，慘遭租客友人砸車窗竊財。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山分局偵查隊隊長高英傑呼籲民眾切勿將皮包、證件、錢財等物品放在車上，避免成為嫌犯覬覦的對象。