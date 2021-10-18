花蓮1名45歲的瑟姓男子和43歲陳姓女子彼此為前男女朋友關係，11日晚間，陳女帶著購買的啤酒，前往瑟為在吉安的住處，喝著喝著，雙方酒意興起，因感情糾紛而發生肢體衝突，豈料，瑟竟出拳頭狂打陳的頭部及臉，直到隔天起來才發現，陳已失去呼吸心跳，嚇得趕緊報案，警方目前已依殺人罪嫌移送偵辦並裁定羈押。

吉安警分局表示， 12日下午1時許，接獲一名中年男子110報案，稱其陳姓前女友在房間內已無呼吸心跳。

據了解，陳女11日晚間到超商買酒前往瑟男家中聊天，雙方疑似在過稱中談到分手一事，爆發激烈口角，進而引發肢體衝突，兩人打完架後，女方疑似不知道自己被毆到腦震盪，直接到房間睡覺，而瑟睡在客廳，直到下午發現女方未醒，去叫她起床時，才發現已失去呼吸心跳。

經員警及119人員到場，發現女子已明顯死亡，頭部疑有瘀傷，警方立即封鎖現場，派遣鑑識人員前往勘查採證，並成立專案小組，報請花蓮地方檢察署指揮偵辦。只不過瑟當時趁亂逃離現場，經方調閱附近監視器追查後，在12日晚間將瑟男拘提到案。

瑟向警方供稱，兩人打架過程中，有毆打陳，不過本身沒有要殺人的意思，且雙方起手腳衝突後，陳因酒醉就去睡覺，直到下午要叫醒她時，才發現已無生命跡象，不過警方仍依殺人罪嫌移送偵辦，並裁定羈押禁見。