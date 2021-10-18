余文樂將自己無拘無束的模樣展示在大家眼前。（滾動工作室提供）

將在下月踏入40歲的余文樂，入行至今已20個年頭，過去一直扮演別人角色的他，覺得是時候做回真正的自己，便決定製作10集紀錄式短影片《Inside Out》，在自己的YouTube頻道分享一直以來想做的事情，包括工作、家庭、興趣、品味等，透過這種輕鬆的方式讓大家了解余文樂是個怎樣的人。

在接近2分鐘預告中，余文樂任意讓攝影師捕捉他生活上各種畫面，無拘無束的展示大家眼前，一句just go with flow（順其自然），隨意走進他的世界。做回真正自己的余文樂，一直以來最想做的是人生中嘗試過一晚露營的滋味、跟大家分享與妻兒的生活點滴、對自己愛上NFT （非同質化代幣）藝術收藏投資的興趣由來和價值、各種收藏品的喜好、公開工作室的每個角落、個人品牌的創建運作、對過去和未來的事業睇法等。藉這些不同的內容，讓大家認識面對人生另一個階段，快將邁入不惑之年的余文樂。

提到這次製作的理念，余文樂很嚮往地說：「過去20年很多時間裏面為工作而忙，覺得現在應該給自己有另一個選擇，工作還是要繼續的，但可以選擇跟以前不同的方式。我更想的是留在太太和一對仔女身邊，陪着他們成長，我不想錯失寶貴的光陰。當下也想滿足一下自己的喜好和興趣，一步一步的實現和享受，就如露營一樣，也許你會覺得最簡單不過的事，但對我而言卻是一件一直夢寐以求的樂事。這一切促使我在迎接40歲的時刻想做的一切！」

凡事要講求時間點，多年來因為忙於拍戲，為生話難以實現。過去一年因為疫情影響未能實行，今年正值余文樂40歲生日，恰巧是一個好時機，節目將於26日播出首集。