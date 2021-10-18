台中市公費流感疫苗10月1日開打，台中市衛生局統計截至17日止共接種16萬7970人，與去年同期接種數為46萬0336人相去甚遠，台中市衛生局強調，去年首波就開放50歲以上民眾接種造成搶打潮，今年第一階段只開放65歲以上民眾接種，且今年遇到新冠疫苗如火如荼接種，兩種疫苗需間隔7日才能接種，才會造成接種人數比去年同期低。

台中市今年自購73萬8350劑公費四價流感疫苗，10月1日起透過630家合約醫療院所分二階段開打，第一階段施打對象包括醫事防疫人員、機構受照顧者及工作人員、65歲以上長者、6個月至入學前幼兒、孕婦及6個月以內嬰兒父母、具高風險慢性病、罕見疾病、重大傷病、幼兒園及托育機構人員、防疫相關人員…等，另國小、國中、高中及五專1-3年級學生也由專業醫護團隊入校接種；第二階段則自11月15日起納入50歲至64歲無高風險慢性病民眾接種。

台中市衛生局統計截至17日止，至10月17日止共接種16萬7970人，比對109年同天接種數為46萬0336人，約是去年同期1／3；但對此，台中市衛生局解釋，今年公費對象分2階段接種，首波年齡層只開放65歲以上民眾，並規劃在11月15日起才開放50歲以上民眾接種；但去年是因為一開打就將接種年齡下放到50歲以上成人，一度造成搶打潮，尤其今年更因流感接種需與新冠疫苗間隔7天以上，也因此接種人數較去年同期低。

衛生局也指出，目前流感疫苗接種後不良反應通報有4例，包含15日傳出一例死亡個案，為一有高血壓、糖尿病等慢性病史的62歲男子，該男10月5日接種流感疫苗，當日並未出現不適情況，但隔日家人卻發現他在床上叫不醒，經緊急送醫搶救，仍宣告不治，衛生局已協助家人提出預防接種受害救濟，釐清死因與疫苗是否相關。