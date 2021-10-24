台灣基進立法委員陳柏惟罷免案於日昨通過，同時創下51.72％的高投票率，讓去年挾反中議題擊敗顏寬恒的陳柏惟，成為台灣首位被罷免的立委。

陳柏惟搭上「反中抗中」與「芒果乾」的順風列車，毫無相關專業與從政背景的他，選上了立委本應努力學習、充實本職學能，做一位稱職的最高民意機關代表。惟回顧他在立院的表現，真是乏善可陳，被罷免是理所當然。

陳的立院問政，讓人唯一有印象的是，只有質詢外交部長吳釗燮的荒謬言論；他竟然建議外交部成立「中國司」，或是成立「統戰部」或「內交部」。其次就是以台語去戲弄退輔會主委馮世寬及國防部長邱國正，殊不知這兩位年紀足可當陳柏惟阿公的國軍老將的回應，反而讓陳唾面自乾、自食惡果。

最讓人難以置信和引以為恥的就是，兩年前在高雄舉辦的演唱會「大港開唱」。陳柏惟居然以極為粗鄙和不堪入耳的三字經來做開場白，令人不可思議的是台下的年輕人，竟然能和陳一搭一唱的熱烈相互呼應。相信這也是讓選民聽不下去、看不下去，終於把他幹掉的最根本原因。

然而，想不到的是這樣劣質的立委，在罷免案投票之前，我們的小英總統居然在民進黨中常會表示，「不要讓認真做事的人孤單」；罷免案通過後，又為陳打氣，強調「希望他未來繼續加油，為台灣打拚」。也難怪許多人都認為「陳柏惟被罷免成功，蔡英文及民進黨應該負最大的責任」，同時民進黨也一起跟著陪葬。

「禮義廉恥，國之四維，四維不張，國乃滅亡」。所幸陳柏惟終於幹掉了自己，如果讓他繼續幹立委，效法他的人多了以後，這個國家早晚會被幹掉！

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