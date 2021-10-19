音樂是一種記憶載體，反映不同時代的社會背景與文化。1920、30 年代的知識青年為了推動社會改革、實現理念，他們唱著自創的社運歌曲，用音樂傳達對理想家國的想像。百年後的今日，百合花樂團主唱林奕碩從生長的土地出發，融合傳統樂器與搖滾創作，用音樂展現新世代青年的自我主張與信念。

1911 年於《臺灣日日新報》上刊載「株式會社日本蓄音器商會臺灣出張所」開張報導。（圖／漢珍數位圖書）

知名酒樓與藝旦錄製的留聲器唱片，成為1920、30 年代大眾流行音樂的代表之一。（圖／漢珍數位圖書）

穿越百年的音樂邂逅

聊起與傳統歌謠的緣分，林奕碩說，他在大學二年級時修了音樂學家簡上仁的台灣歌謠與文化課程，自此開始認識百年前的台灣音樂。其中，他對於1930 年代台語流行音樂格外有興趣，許多當時具有代表性的歌曲， 也深深影響他日後的音樂創作。

在過去沒有唱片的年代，京劇、南管戲、歌仔戲是原本台灣的音樂主流，直到1910 年留聲機和唱片傳入台灣，台北榮町（今衡陽路）有了第一家販售留聲機和唱片的「株式會社日本蓄音器商會臺灣出張所」，銷售的唱片以西洋和日本歌謠為主。

到了1920 年代，多家日本唱片公司在台北設立分公司，唱片市場規模漸漸成形，此時，正巧也是台灣重要的文化覺醒年代。當時許多受到現代思潮洗禮的知識青年常於大稻埕交遊，透過音樂、戲劇、文學等各種形式活動，引領民眾重新認識自我，因此誕生了〈咱台灣〉、〈台灣自治歌〉等政治意識強烈的音樂。

另一方面，隨著台灣唱片越來越普及，除了西洋和日本唱片之外，具有台灣本土特色的北管、歌仔戲、山歌、採茶歌等專輯，也出現在唱片行；具有名氣的酒樓藝旦和樂師錄製的唱片，更是掀起一波流行風潮，受到普羅大眾的喜愛。

到了1930 年代，台語流行歌謠逐漸進入人們的娛樂生活。1932 年，上海聯華影業出品的黑白默片《桃花泣血記》於大稻埕第一劇場上映，劇院特別找了知名辯士詹天馬和王雲峰創作同名歌曲為電影宣傳，歌詞中包含歌頌自由戀愛的內容，結果大受歡迎，自此開啟台語流行歌謠的黃金年代。

林奕碩說，今日人人隨口都能哼上幾句的〈望春風〉、〈雨夜花〉等，都是當時非常具有代表性的歌曲。然而台語流行歌謠的輝煌時代，隨著1937 年中日戰爭爆發，以及日本在台推行皇民化運動，台語歌謠被禁唱，或是改編為激昂的日語軍歌，1930 年代百花齊放的台灣流行音樂畫下休止符。

〈桃花泣血記〉的出現，開啟了1930 年代台語流行歌的熱潮。（圖／國立臺灣文學館）

1930 年代推出的台語歌，包括〈心酸酸〉、〈白牡丹〉等，都成為林奕碩在音樂創作上的養分。（圖／國立臺灣歷史博物館）

經典歌謠傳唱時代記憶

問起林奕碩這些台語歌謠有什麼魅力，「白牡丹笑呅呅，妖嬌含蕊等親君……」他哼唱起這首陳達儒作詞、陳秋霖作曲的〈白牡丹〉，短短幾句歌詞中，旋律百轉千迴。「每個字的音都要拉得很長，而且整首歌有很多轉音，旋律充滿變化。」他補充說，除了轉音，有如詩句般的敘事方式也是這些歌曲的一大特色。

「我君離開千里遠，放阮孤單守家門，袂吃袂睏腳手軟，暝日思君心酸酸……」由陳達儒作詞、姚讚福作曲、1936 年發表的〈心酸酸〉，歌詞為七言四句形式，曲調類似歌仔戲的「哭調仔」，音樂風格介於流行歌與歌仔戲之間。這首歌推出後大受歡迎，甚至後來還有了日語版本。說著說著，林奕碩哼唱著旋律輕快的〈青春嶺〉，「雙人行到青春嶺， 鳥隻唸歌送人行……」與悲戚的〈心酸酸〉有著截然不同的曲風。身為創作者的他說， 1930 年代的台語流行音樂風格相當多樣，有許多金曲仍被傳唱至今，歷久不衰。

老音樂新靈感創作混搭風

音樂創作，是表達內在情感最好的方式。「創作不應該有框架，我想做自己想要的音樂。」林奕碩認為在價值多元的時代裡，音樂也應該多元。他用台語創作，以日常生活的大小事為題材，歌曲裡融入戲曲唱腔和1930 年代台灣歌謠的轉音元素，傳統音樂與搖滾樂團看似突兀的組合，傳遞的卻是當代青年不被框架束縛的自我主張。

「鼻啊水啊，雙港咧流，親啊愛啊，隨時欲走，天啊地啊，聽我咧吼，心啊碎啊，跋落水溝……」林奕碩創作的〈哎喲你啊〉，與〈白牡丹〉、〈心酸酸〉等歌曲有著類似的轉音和七言四句的形式。林奕碩說，1930 年代台灣歌謠的唱腔、旋律和格律，帶給他許多創作靈感和文化滋養。此外，他的音樂創作也加入南北管、戲曲、童謠和布袋戲角色、Bossa Nova、Reggae 等多種元素，顛覆一般人對於台語歌的既定印象。

音樂反映生活，同時也塑造生活，「多元」是林奕碩對未來音樂的想像與期許，一座城市本就該有多元樣貌，音樂也是如此。

林奕碩將南北管、戲曲等傳統表演藝術所使用的樂器與當代音樂結合，為台語歌曲創造新的感受。（攝影／張晋瑞）

本文作者：張煥鵬

(本文摘自《台北畫刊10月號645期》)