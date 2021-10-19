紐約大都會的獵人頭行動接連遭逢挫敗，他們最近看上的兩位管理人才，一個是釀酒人棒球部總裁史帝恩斯(David Stearns)，另一位是運動家「魔球總裁」比利比恩(Billy Beane)，兩人雙雙退出了大都會的名單。大都會現有總裁艾德生(Sandy Alderson)掌管大權，原本他自己兼任棒球部營運總裁，後來球團又開始找人填補這個重要位置。

釀酒人老闆拒絕授權讓大都會接觸史帝恩斯，大都會即使有錢也沒機會了，不過運動家老闆反倒是同意讓比利比恩與大都會接觸。

根據美媒《The Athletic》報導，儘管運動家老闆允許大都會出手，比利比恩卻親自回絕了面試，斷絕與大都會重聚的緣份。1980年大聯盟球員選秀，比利比恩在首輪第23順位被大都會挑中，大都會開價12.5萬美元（算上通膨將近是現在的40萬美元），比利比恩最終放棄就讀史丹佛大學而與大都會簽約。比利比恩的職棒生涯不幸失敗了，這段經歷化為電影《魔球》片尾的經典台詞：「我這輩子為了錢做出一次決定，我發誓我永遠不會再這麼做。」

2002年，紅襪老闆亨利(John Henry)開出5年1250萬美元的天價網羅比利比恩擔任總管，遭到比利比恩拒絕。現在比亨利有錢好幾倍的大都會老闆科恩(Steve Cohen)要挖角比利比恩，同樣遭到拒絕。

大都會現在有錢卻苦於沒有高手操盤，老闆科恩不只一次邀請前小熊總裁艾普斯頓(Theo Epstein)，但都沒成功。最近大都會才開除了總教練，也得盡快找到接任的人選。