2022年九合一選舉，國民黨南投縣長初選民調結果今天揭曉，由立委許淑華勝出；對於這個結果，許表示，「謝謝大家關心初選的結果，也給予我很多的祝福」。此消息一出，迅速引發網路熱議，大批網友湧入許臉書表達加油打氣、祝福慶賀，更有許多網友認為許堪稱「必勝無敵」人選，對手想贏過她恐是不可能的任務，「民進黨瑟瑟發抖中」。

國民黨內經過3天民調，今揭曉結果由許淑華勝出，將代表國民黨參選縣長；她表示將延續縣長林明溱「觀光首都」政策，並進化為低碳城市，在交通、農業部分，也將大力興革。

許淑華表示，民進黨在中央執政，故國民黨在南投縣須提高警覺、進行整合，她後續也將積極與黨內同志合作，在明年選舉中尋找鄉鎮市民代表、鄉鎮市長參選人才，提前就備戰位置。至於民進黨，許淑華認為，民進黨尚需初選或協調，但國民黨已準備好展開參選的布局了。

許淑華在臉書公布自己順利出線的喜訊，文章發出不到1小時及吸引近萬人按讚、超過500則留言與超過100次分享。網友紛紛留言：「神力女超人就是讚」、「即將誕生全台最美首長」、「我是南投人，好期待我們能出一個超級女神市長」、「內外兼具，有目共睹」、「這真是必勝無敵的人選」、「我看見民進黨瑟瑟發抖中」、「對上許淑華，民進黨小輸就是大贏了」、「藍營有希望了！」