媒體去年揭露微軟（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲20年前與員工有婚外情後，蓋茲就離開了微軟。美媒今天報導，他還曾在2008年與女員工有「不當」電郵往來而被公司警告。

「華爾街日報」報導，2007年，比爾．蓋茲（Bill Gates）擔任微軟總裁及全職員工時，曾以電子郵件與一名女性工作人員調情，還約對方在下班時間見面。

翌年，微軟得知這些電郵的存在，高級主管對蓋茲說，這些電郵很不恰當，必須停止。

報導提到，蓋茲承認自己的行為，也承諾不會再犯。微軟董事會知道此事後，未採取任何行動，因為蓋茲與這名女員工之間並無任何肢體接觸。

微軟發言人接受法新社訪問時證實了華爾街日報的報導，除此之外不多加說明。

美聯社提到，蓋茲的個人辦公室以書面聲明稱「指控不實，是從並無第一手資訊的消息來源再造的謠言，而這些消息人士在某些情況下存有重大利益衝突」。

蓋茲於2008年卸下總裁職務，但直到去年3月仍是董事會一員。他在全球富豪榜上一直名列前茅，與妻子梅琳達（Melinda）去年5月宣布離婚，結束27年的婚姻。