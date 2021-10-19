運勢命理網站「運勢女王」分析，生肖屬馬、豬、狗的人不是天才型人物，頭腦不太聰明，但是能憑著自己的努力和廣大的人脈，抓住各種機會，藉由努力打拚擁有後天富貴命。

▍1.生肖馬

屬馬的人性格比較衝動又粗心，容易忘東忘西，不是大家眼中的聰明人，但是他們志氣高，充滿勇氣，只要立定目標，就不會輕易放棄，遇到困難也會努力克服，受到打擊只會越來越有鬥志，這樣的人當然能不斷地往上爬。屬馬人就算受到輕視也不會意志消沈，他們會盡全力打拚，抓住各式各樣的機會，憑著意志力逐漸嶄露頭角，擁有大富大貴的人生。

▍2.生肖豬

屬豬的人個性溫和低調，他們不是天才型的人物，但是一直以來表現卻非常亮眼，因為他們的性格隨和，態度正向，受到眾人歡迎，身邊的朋友都非常照顧他們，只要有好機會通常都是第一個被通知的，在一次又一次的經驗中，他們不斷累積實力，遇到困難也會有貴人出手幫忙，事業上發展非常順遂，就算他們思考不靈光，沒有出色的生意頭腦，依然能迅速賺錢，生活富裕，過著幸福安康的好日子。

▍3.生肖狗

屬狗的人有時太過老實，思考時頭腦轉不過來，在大家眼中看起來不太聰明，容易因為小事就煩惱不已，不過他們個性比較細心，又非常勤快，立定目標後就會不斷努力向前，在摸索過程中找到做事的規律，漸漸迎頭趕上，人生之路也會變得更加順暢。屬狗人身邊不乏貴人，帶著他們越過各種阻礙，因此在追求夢想的過程不太會被耽誤，事業穩定發展，一生衣食無憂。