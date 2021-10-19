百萬網紅YouTuber「小玉」涉嫌利用AI「Deepfake」技術，將網紅、民代等女性公眾人物「換臉」製作色情片並銷售，遭移送法辦。法務部痛批散布此種造假影片影響層面甚廣，破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，將加速修法腳步，朝向加重刑責方向修法。

法務部表示，此種深偽（Deepfake深度偽造）影片透過網路流傳，讓假訊息散布，影響層面甚廣，從破壞個人名譽、恫嚇、假冒身分、詐欺、破壞商譽、影響金融市場，到操縱民主選舉結果，其破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，將加速修法腳步，朝向加重刑責方向修法，嚴懲不法。

法務部指出，深偽影片在網路流傳的犯行，現行法可能涉及刑法妨害風化、妨害名譽、恐嚇、詐欺、妨害信用、妨害農工商等罪，還可能違反選舉罷免法、個人資料保護法、著作權法、兒童及少年性剝削防制條例等，目前除已責成台灣高等檢察署督請所屬檢察機關，視具體個案情節依法究辦外，同時指揮警調同仁加強查緝，溯源深入追出製作及散播涉及刑責的深偽影片來源，全力遏阻此類犯罪行為。

法務部呼籲，民眾對於深偽影片應多加辨識，不要轉傳，並以行動共同唾棄此種以低劣手段而破壞網路安全的行徑。法務部除積極研修有關涉及性私密影像的修正草案，並將深偽影片的犯罪態樣，廣泛蒐集外國立法例及各界意見後納入通盤考量，提供各相關主管機關一併參酌，務求儘速完成相關法制作業，以確保民眾權益及維護安全、乾淨的網路使用環境。