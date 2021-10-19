特力屋股份有限公司林口中山分公司勘查獨老家中居住環境（公所提供／戴上容新北傳真）

近日高雄城中城大樓火警引起社會大眾對居家安全關注，林口區公所今(19)日與特力屋股份有限公司林口中山分公司簽訂企業防災合作備忘錄，公所將與消防局第二救災救護大隊，針對弱勢個案建立通報平台，媒合給特力屋林口中山店，以公益服務或優惠方式為個案提供居家安全修繕服務。

特力屋林口中山分公司店長邱毓倫表示，經統計在強震發生時，大部分傷亡都是被周遭掉落物砸傷導致，因此除了檢視屋內水電瓦斯使用安全，也特別將未固定的櫥櫃加強固定，減少獨居長輩居家環境危險因子。特力屋今年透過企業防災合作備忘錄的簽署，在林口區公所與里長媒合下深入社區為獨居長者進行居家簡易修繕。

林口區東林里長陳洪賓表示，林口區發展迅速，大多是新式建築，部分路段的老舊房子因年份已久，有公安上的疑慮，平常除了會呼籲里民們隨手清理周邊雜物，也時常會帶環保志工隊出門巡視周邊道路，但建物本身仍需進行加強及修繕，從根本去改變才是解決問題的根本之道。

林口區役政災防課長鄭方中表示，隨著高齡化社會來臨，社區鄰里間必須加強互助，今年特力屋林口中山分公司成為企業防災新夥伴，期許企業憑藉本身專業投入防災社區互助領域，共同為守護家園盡一份心力。

林口區長藍品畯表示，近日城中城大火憾事，讓大家都更加地重視社會安全，也會請社區改善公有空間私自堆積物品情形，平時做好準備，災害發生時才能將傷害降到最低，防災更重於救災，定期的公安、消安一定要記得申報，相關消防自衛安全演練也不能忽視，讓憾事不再發生。