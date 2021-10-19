據當地媒體報導，數百名政治犯已從緬甸永盛監獄( Insein prison)獲釋，其中包括翁山蘇姬的發言人和著名喜劇演員，但翁山蘇姬沒被釋放。

半島電視台(Aljazeera)報導，星期一晚上，軍政府透過國家電視台，以「佛光節」(Thadingyut)的名義大赦 5600 多人，其中包括數百名政治犯。在隔天，囚犯們陸續獲得自由。

今年2月陸軍指揮官敏昂萊 (Min Aung Hlaing)發動政變，並不得緬甸人民支持，立即陷入全國政治動盪，許多人因各種罪名被關押，原先的政府更是全部被一網打盡。

在宣布大赦後，許多民眾前往監獄門口待候，比如工廠女工琪琪( Kyi Kyi)就等待她 2 月被捕的丈夫，她丈夫當時上街頭以三指抗議，因此被逮。

她在星期二晚上就來到監獄門口，沒能等到丈夫的歸來，她將希望放在新的一天。

另一名囚犯家屬諾諾森(Nwet Nwet San)說，他希望能見到兒子，他兒子是個逃兵，已經入獄8個月了。

這位父親說：「我聽說大多數抗議者將被釋放，其他較輕的犯行也可以，這就是我等待的原因。」

大赦之前，東南亞國家聯盟 (ASEAN) 宣布，不會邀請敏昂萊參加本月晚些時候的峰會，因為ASEAN還不打算承認緬甸軍政府，談判沒有共識。

政治犯援助協會 (AAPP) 表示，緬甸情況很糟， 9000 多人入獄，1000 多人死在獄中。他們對軍政府沒有信任度，認為這場大赦只是分散大眾的注意力。該組織在說，軍政府仍然拒絕透露遭拘留的完整名單。

稍微好一點的消息是，有些重型級政治犯確定獲釋，比如翁山蘇姬的全國民主聯盟（NLD）黨發言人蒙育瓦·昂辛（Monywa Aung Shin）已被釋放，他已返家。

昂辛在周一晚間離開監獄，他對緬甸民主之聲( DVB)表示：「他們(監獄管理者)今天來找我，說他們會讓我回家，僅此而已。」

昂辛於2月1日被捕，已入獄八個月。

但是，緬甸民主之聲稱，就他們所知，緬甸中部發生38名剛被釋放的政治犯，其中11 人再次被捕。

同時，除了昂辛以外，翁山蘇姬與其他政府要員仍被拘留，她仍然面臨一系列指控，其中包括叛國罪。