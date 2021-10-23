緬甸自2月政變後陷入混亂，聯合國今天說，據傳有上萬緬軍部隊集結在緬甸北部，擔憂將出現更嚴重的人權災難。

法新社報導，聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）說：「我們都應與緬甸北部地區的民眾一樣都有心理準備，預期將出現更大規模的殘暴罪行。但我真心希望我的預測是錯的。」

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，緬甸有超過1100人在政府血腥鎮壓異議人士中被殺，超過8000人遭逮捕。

安德魯斯向聯合國大會呈交年度緬甸人權報告的調查結果，他說已接獲情報得知，有好幾萬緬軍與重型武器正運往緬北與西北部動盪不安的地區。

他說調查報告也指出，緬甸軍政府可能涉及犯下違反人道罪與戰爭罪。

安德魯斯說：「這些手法讓人想起緬甸軍方2016年與2017年在若開邦（Rakhine State）對洛興雅人發動種族滅絕攻擊前所使用的手段。」

2017年，緬甸安全部隊在哨所遭洛興雅武裝團體襲擊後展開報復鎮壓，逼得約74萬名洛興雅人逃出若開邦，聯合國批評緬甸軍方等同種族滅絕。

安德魯斯敦促各國斬斷對緬甸軍政府的金援，別提供所需的武器或承認其合法性，還說緬甸前幾天釋放囚犯，代表施壓起了作用。

東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）讓緬甸軍政府吃閉門羹，16日宣布不讓軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）參加即將召開的東協峰會後，敏昂萊18日宣布將釋放5000多名因抗議政變而入獄的人士。

安德魯斯說：「東協宣布不歡迎緬甸軍政府參加即將登場的峰會，對他們造成沉重打擊。」他說軍政府控制的部隊讓25萬人無家可歸，許多被拘禁者遭虐打，還有數十人因此死亡，可信通報指出，也有小孩遭虐打。

亞洲時報（Asia Times）指出，今年2月軍政府發動政變推翻翁山蘇姬的民選政府後，緬北與中、泰交界處的一些獨立民族的軍隊為反抗軍政府的團體提供庇護、訓練與武器。

在緬甸西部和東部的戰略要地區的炸彈攻擊已幾近全面叛亂。反對派影子政府「全國團結政府」（National Unity Government）9月7日宣布發動「人民防衛戰爭」更為局面火上加油，讓緬甸軍政府訂出「阿奴陀律作戰」（Operation Anawrahta）方針，全面動員以恢復國家的表面秩序。

緬甸軍政府至少從9月開始，就一直在作戰行動做準備。步兵營、機械化部隊、重砲和裝甲車已部署於木各具（Pakokku）、摩尼瓦（Monywa）等由北到西的弧形前沿戰略要地，兵鋒直逼民族武裝勢力割據的克欽邦（Kachin）以及洛興雅人的若開邦。

報導指出，遭季風雨季浸透的地面於10月底或11月初乾涸後，緬軍很有可能發動全面攻擊，大戰山雨欲來。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1101023