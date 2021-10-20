大陸國家發展改革委19日召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施干預措施。明確表示將充分運用《價格法》規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，讓人民溫暖過冬。

此外，19日下午大陸國家發展改革委財金司也帶隊赴鄭州商品交易所調研，並召開專題座談會，研究今年以來動力煤期貨價格走勢和依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨。

大陸官方態度之下，也導致大陸Ａ股20日煤炭股一開盤隨即大跌，截至上午盤中，包含冀中能源、蘭花科創、山煤國際、雲煤能源等多股已經跌停。

回顧10月以來，大陸動力煤價格繼續大漲，截至10月15日，秦皇島動力煤市場價已漲至每噸2242.5元人民幣，10月以來均價已較9月上漲52.3％。

據《證券時報》引述華創證券研究所所長助理、首席宏觀分析師張瑜表示，在第4季動力煤供需缺口，加上供給端、需求端的庫存仍處於相對低位，動力煤供需偏緊的格局可能仍將延續，動力煤價格比較大機會呈震盪走勢，且有易上難下的風險。