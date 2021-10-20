第12輪公費疫苗至今有許多民眾無法完成預約，北市接種量能在六都墊底，衛福部長陳時中20日對北市府說重話，強調北市為全國醫療資源最豐沛的地區，「若其他六都都做得到，我相信北市也做得到」，並再次向台北市長柯文哲喊話，「有困難可以來談。」北市副市長蔡炳坤回嗆，沒遇到什麼困難，倒是中央別突然開出爆量的預約人數，給醫事人員壓力。

蔡炳坤說，中央應要平均分配預約人數，北市1天打4萬多劑的量能很穩定，中央第12輪是3種疫苗同時開打，若正常分配，北市整體量能絕對夠，甚至第2階段預約完也有剩餘。

話鋒一轉，蔡炳坤說，但中央要分配預約的人數卻十分不均，第1階段6天竟開41萬人來預約，第2階段7天開18萬人預約，北市不可能照這樣的暴起暴落的醫療量能來開，只希望打好打穩，這已造成北市很大困擾，北市醫療院所都非常幫忙，每家都努力要把疫苗打好，地方中央要合作，千萬不要讓市民搶疫苗，這是不好的方式。