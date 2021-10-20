化工類股指數近期走勢一路往上，東聯（1710）、和益（1709）、中華化（1727）、東鹼（1708）等股價已連三日上揚，其中，中華化20日股價更創歷史新高，收在47.5元。

法人分析，化工股的上漲，題材雖有不同，但多與中國大陸能耗雙控，原材料、能源價格上揚相關。

摩爾投顧分析師黃睿緯指出，自中國大陸實施嚴格能耗雙控措施之後，全球能源相關類股就動了起來，或許是對能源需求產生了不安感，而提前準備，再加上北半球即將進入冬天，是燃料的傳統旺季。

此外，根據美國氣候預報中心（CPC）預測，反聖嬰現象從今年12月持續到明年2月的機率高達74%，也就是說，今年冬天有可能是一個相當寒冷的冬天，將提升對燃料的需求。

在市場的預期心理下，油價開始走高，化學品受到油價拉抬上升而上漲的空間，支撐乙二醇價格（EG）居高不下，總體看來，東聯第四級營收可望隨著油價與反聖嬰現象而上升。

東鹼則為農糧概念股，全球經濟復甦態勢明顯，農產品價格漲勢強勁，進一步推動化肥價格走高，加上之前所提到的反聖嬰現象，氣候異常進一步推升了農糧價格的走勢。此外，全球皆預期通貨膨脹來臨，原物料價格也隨之上漲，短線看好東鹼後勢股價表現。