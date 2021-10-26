從最近大陸公布的經濟數據可以看出，大陸官方近期一系列的政策調控已對大陸短期經濟造成潛在壓力，法人表示，下半年政策監管力度會下降些，尤其年底有消費旺季，有助陸股年底表現，就第四季來看，近期跌深的大型股即使面臨近期重大利空，表現仍相對中小型股平穩。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，陸股後疫情時代的經濟復甦逐漸趨緩，政府逐漸轉向放寬貨幣政策，有利股市打開上漲空間，此外，未來財政政策施力的重要性增加，看好政策受惠的類股，另一方面，因疫情使供需不平衡的原物料，未來有機會刺激價格上漲，表現仍可關注。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，預期第四季大陸財政及貨幣施政力道將相較上半年積極，而地方政府專項債發行步伐亦將加快，貨幣政策穩中偏鬆，並且有進一步降準可能性。

許智洋說，陸股近日出現反彈，不過由於調控影響，今年A股仍走結構性行情，就第四季來看，近期跌深的大型股即使面臨近期重大利空，表現仍相對中小型股平穩，也見到資金由中小型股轉向大型股之趨勢，顯示大型股底部或已成形，投資價值浮現，加上第四季進入消費旺季，以歷年行情分析，消費潮有望延續至隔年農曆新年，對於先前跌深但業績能見度仍相對明確的大消費族群，有望成為優先受惠與表現的族群。

展望第四季，安聯中國策略基金經理人蘇泰弘說，先前行業監管的力度可望降低，雖然仍會有一些法規制度變化的消息，但隨著經濟成長率放緩，官方進一步收緊政策的空間減少。同時財政政策和流動性可望加強，尤其是專項債的發行，2021 年前三季的發行進度僅達 63％，因此，第四季的專項債發行可望加速。透過財政支出，增加固定資產投資，有助支撐下半年大陸經濟；而預期第四季的貨幣政策，仍存在降準空間，有助增強流動性。在後續關注方向上，包括：房地產債務問題、大陸行業監管、貨幣和財政政策寬鬆。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示，大陸市場逐漸擺脫恒大債務危機的壓力，但能耗雙控政策影響工廠生產，對供應鏈和經濟復甦帶來衝擊，拖累市場投資氣氛導致陸股震盪。大陸國務院24日公告碳達峰與碳中和的最新工作意見，投資方向可持續關注雙碳重點產業，仍建議投資人在布局陸股上須更為謹慎，理性分析大陸官方對各產業政策轉向的可能性。