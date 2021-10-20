台北市長柯文哲（右）20日為花博接種站讓萬名長者冒雨排隊、台北熊好券延宕道歉。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

《天下雜誌》19日公布22名縣市長施政滿意度調查結果，台北市長柯文哲以54.7分又再度吊車尾，北市議員也輪番砲轟，要求柯為日前花博接種站讓萬名長者冒雨排隊、台北熊好券延宕道歉。柯說，他道歉，但對於市長不滿意不要緊，他的台北市政的客觀指標都第一。

北市議員洪建益說，柯文哲被死當，倒數第一；北市議員阮昭雄也痛批，柯只問政治、不問民瘼，對於民進黨線民的事講得倒背如流，關於市政疫苗就避重就輕。柯回，但北市的客觀指數成績都第一，對市長不滿意不要緊，對市政好比較重要，他雖考過54.7分，但也覺得很奇怪，這種民調看了就很模糊。

柯說，北市是幸福城市第一，但最近都這樣，市民卻不滿意，不過他會改進、檢討，北市只要有數字的客觀硬指標保持第一、遙遙領先就好。

洪建益再問，台北熊好券2度延宕，市府未經預算程序，又甩鍋議會，要不要道歉？柯說，好、道歉道歉！

阮昭雄追問，日前花博接種站讓萬名長者冒雨排隊，要不要道歉？柯回，第一天真的做不好，準備安排上有問題，但下午就馬上改善，做不好，他可道歉。

北市接種量能在六都墊底，衛福部長陳時中說「有困難可來談」，但北市副市長蔡炳坤回嗆「不要為某個人理想或目標，弄得基層這麼辛苦、受到委屈」，阮昭雄痛批，這充滿政治性，哪是為老百姓謀福利的市政團隊？沒必要這樣講話，柯任期滿後有個人規畫，他尊重，但不須透過這種方式，甚至還有民眾跑到新北市五股區等區預約。

柯說，他沒看到這新聞，中央要拚10月第1劑疫苗覆蓋率70％、第2劑30％，但不該在第1階段給北市開41萬人預約、第2階段開18萬人預約，但預約系統不是他處理，若是他處理、他會負責。蔡則說，自己也沒看到這新聞。

議員苗博雅則批，北市府9月24日說要成立疫苗採購工作小組，迄今名單也沒，自從第9輪疫苗施打後，市民陳情抗議不完，為何北市是全球醫療資源最多、醫療量能卻最少？還要跑到花博跟預約到宜蘭縣等外縣市？市府只會在冷氣房看數字，忽略了可近性，導致民眾永遠搶不到名額，這種事竟出現在首都。