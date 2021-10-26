宗博20館慶年：「愛如花如種—從911到119」特展，展期到明年2月20日。（圖由世界宗教博物館提供）

心道法師倡議用靈性灌溉生態，為全球的氣候變遷提出強而有力的建議。（圖由世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館邀約大家共同關注地球、生態永續議題，跟著心道法師一起愛地球、愛和平！（圖由世界宗教博物館提供）

位於新北市永和區的世界宗教博物館，正在展出宗博20館慶年系列特展：「愛如花如種—從911到119」，世界宗教博物館發展基金會執行長了意法師特別以線上導覽方式，細說宗博館創辦人心道法師籌館10年、開館20年，從愛和平、愛地球、提倡靈性生態的理念和志業，一路走過的和平行腳與宗教交流印記，邀請民眾線上看展，與宗博館共度20歲生日。

20年前的9月11日，發生震驚全球的911事件；同年11月9日世界宗教博物館開館，和平的種子萌芽了。看見宗博，靈性生活！在屆滿20歲的此時此刻，世界宗教博物館規劃宗博20館慶年：「愛如花如種—從911到119」、「讓愛如大地—看見宗博，回顧20」系列特展，展期到明年2月20日。

「我們都可以為推動世界和平做點事！」了意法師表示，宗博館是全球唯一以世界宗教交流、藝術文化及生命教育為主題的博物館，更是致力人類宗教和平交流的平台，這次特展名稱出自心道法師墨寶「愛如花如種」，期待「愛如花一般的開放，如種子一樣散播出去，落入人心，大家共同推動愛與和平，成就世界和平的繁花勝景。」

特展以心道法師和平行腳的故事做為起點，分為「發心行願」、「和平之路年表」、「和平的禮物」、「愛地球行動」等主題展區，透過文圖、影像、生態造景等形式，記錄心道法師追尋人類和平、靈性生態的足跡，及宗博館「尊重每一個信仰、包容每一個族群、博愛每一個生命」跨宗教交流的堅持，進而另類解讀「911」、「119」密碼的新譯，傳遞給78億人口的每個人。

此外，面對環境議題，宗教領袖責無旁貸，心道法師說，透過跨宗教連結合作，特別是以靈性作為核心基石，根植「愛地球、愛和平」理念並實踐，在自然生態面臨緊急危機的此時此刻，以尊重、平等、博愛，讓人類與萬物多元共生、相依共存，讓生態永續、地球健康、生命和平、世界和諧！