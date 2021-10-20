為提升台東原民樂舞實力，台東縣府今年持續推動原住民族樂舞藝術專業人才培育計畫，鼓勵更多原民青年投入幕後舞台燈光、藝術行政企畫工作。（蔡旻妤攝）

為提升台東原民樂舞實力，台東縣府今年持續推動原住民族樂舞藝術專業人才培育計畫，鼓勵更多原民青年投入幕後舞台燈光、藝術行政企畫工作。（蔡旻妤攝）

為提升台東原民樂舞實力，台東縣府今年持續推動原住民族樂舞藝術專業人才培育計畫，鼓勵更多原民青年投入幕後舞台燈光、藝術行政企畫工作。（蔡旻妤攝）

為提升台東原民樂舞實力，台東縣府今年持續推動原住民族樂舞藝術專業人才培育計畫，鼓勵更多原民青年投入幕後舞台燈光、藝術行政企畫工作。（蔡旻妤攝）

為提升台東原民樂舞實力，台東縣府今年持續推動原住民族樂舞藝術專業人才培育計畫，鼓勵更多原民青年投入幕後舞台燈光、藝術行政企畫工作。（蔡旻妤攝）

為提升台東原民樂舞實力，台東縣府今年持續推動原住民族樂舞藝術專業人才培育計畫，鼓勵更多原民青年投入幕後舞台燈光、藝術行政企畫工作，成果豐碩，入選團隊及技術人員將於23、24日在TTStyle波浪屋策畫「東MOVE一下」展演，邀請民眾前來感受原民樂舞活力。

縣府表示，今年培育計畫除了舞台燈光、音響設備技術人員規畫課程之外，特別新增藝術行政人員培育，辦理46小時專業培訓課程，甄選出包括杵音文化藝術團、高山舞集文化藝術服務團、零捌玖舞蹈工作室3個團隊，從5月至年底培訓期間給予每1團隊12萬元補助金，並協助表演團隊行銷推廣、策畫專場演出。

杵音文化藝術團長高淑娟表示，表演藝術注重團隊分工，藝術行政工作繁瑣，舉凡聯繫、提送計畫、做簡報、編預算，還要負責行銷宣傳，過去由於沒有相關專業人才，經常事倍功半，透過此次培訓學習到許多技巧，未來融入到團隊經營，相信能在有限的資源下幫助團隊發揮最大效益。

另舞台燈光音響技術人員則安排40小時外部課程，並協助媒合廠商進行實習，學員陳俊傑說，過去曾在台北從事過燈光音響工作，回到台東後投入其他行業，生疏一段時間，透過這次培訓機會，再次精進舞台幕後相關技術，現在也重新回到相關職場，希望能把技術留在台東。

縣府原民處長方銘總表示，台東喜愛唱歌舞蹈的人才相當多，背後也需要更多專業工作團隊支持，縣府積極著手擴充展演空間，如舊議會經改造後可成為容納150人的小型劇場，原民處也向中央爭取興建約500人的演藝廳，期待通過培育計畫的幕前、幕後專業人才，都能在台東有所發揮。

原民處指出，今年入選的團隊及技術人員，將於23、24日晚上6點在TTStyle波浪屋策劃「東MOVE一下」展演，邀請昊恩、安懂、家家、都市叢林等原民表演團體接力演唱，邀請民眾前往感受原民樂舞的活力。