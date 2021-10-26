「FinTech Taipei 2021台北金融科技展」今（26）日盛大登場，元大金(2885)旗下元大投信看準投資人在後疫情時代更仰賴便利的數位金融服務，宣布推出全新基金理財APP「元大基金先生」，首創整合共同基金及ETF服務，讓投資人更便於查詢及管理配息明細。

「FinTech Taipei 2021台北金融科技展」考量疫情風險取消實體博覽展，活動全面數位化且為期一整個月。元大金聯手旗下6家子公司共同展現數位理財服務成果，以「線上互動展覽」形式使民眾感受更豐富、便利的投資理財體驗。

其中，元大金旗下資產管理公司元大投信，看準後疫情時代投資人更依賴方便的數位金融服務，偏好專業、多元完整的金融投資理財資訊，宣布推出全新基金理財APP「元大基金先生」，為國內首創整合共同基金與ETF產品服務的行動App。

元大投信說明，基金與ETF均為國內投資人喜愛的投資工具，此次在擁有百萬投資人的基礎上，將「元大基金先生」結合投資人最愛功能，整合投資人挑選基金與ETF時參考的重要資訊，解決需多方查詢資訊的不便之處。

此外，「元大基金先生」獨家提供「ETF配息紀錄查詢」功能，只要領過元大ETF配息的投資人，就能查詢個人過去參與元大ETF配息歷史明細，這項券商及銀行無法提供的功能，將更能有效幫助領息族規畫生活現金支出。

元大投信表示，「元大基金先生」APP以「簡易、直覺、快速」為使用者體驗介面的設計精神，突破傳統九宮格式設計，以簡化介面呈現資訊，並將使用者常用的查詢、交易、庫存管理等步驟極簡化，讓不分年齡層的基金、ETF使用新手都能簡易上手。

此外，元大投信此次除了鎖定在元大投信開戶的投資人，並將服務拓展至元大ETF的百萬受益人，投資人即使尚未完成開戶，APP會員亦可以做到配息查詢、淨值到價通知設定等功能，每日輕鬆掌握基金、ETF動向，不錯過理想交易機會。

元大金表示，旗下子公司積極開發以客戶體驗為中心的數位服務，隨著「元大基金先生」APP推出，元大投信亦將陸續上架更多市場趨勢研究報告及影音服務，提供熱門投資議題及行情資訊，全方位滿足投資人各種理財需求。