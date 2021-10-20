艾斯摩爾上季獲利優於預期 18:092021/10/20 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭半導體設備商艾斯摩爾（ASML）20日公布上季（10月3日止）淨利年增64％至17.4億歐元（約20.2億美元），高於分析師預期的16.3億歐元，主因是全球晶片大廠持續擴大產能。艾斯摩爾上季營收52.4億歐元也高於去年同期的39.6億歐元。該公司預期需求持續成長，估計本季營收約在49億至52億歐元，毛利率51％至52％。 《國際產業》旅遊需求回溫 聯航Q3業績超預期 嬌生調高年度獲利預測 維持疫苗銷售目標不變 #全球 #億歐 #艾斯摩爾 #季營收 #上季獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門海洋藝術季10／23登場 10亮點古寧頭遇見地景之美 17:062021/10/20 生活 美股財報周 科技股表現可期 13:312021/10/20 財經 車用給力 矽創明年出貨衝高 04:102021/10/20 證券．權證 抵制發酵 愛立信計畫削減中國業務 11:442021/10/20 財經 《國際產業》法商萬喜Q3獲利超預期 全年跳升在望 14:512021/10/20 財經 《半導體》聯發科5G基本功給力 連4季市占坐穩世界No.1 12:012021/10/20 財經 原物料價格狂飆 花旗：通膨增溫但不失控 15:162021/10/20 財經 達運業績逐季改善 Q4拚轉盈 04:102021/10/20 證券．權證 《電腦設備》順達前3季每股盈餘4.68元 非IT領域布局有成 09:452021/10/20 財經 《國際金融》企業財報優劣互見 歐股照樣漲 10:022021/10/20 財經 《國際產業》ASML財測不佳 股價下滑 16:332021/10/20 財經 財經熱門新聞 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 9.2億元威力彩得主出手了 捐5500萬元助7000弱勢族 - 財經 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄羞愧 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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