荷蘭半導體設備商艾斯摩爾（ASML）20日公布上季（10月3日止）淨利年增64％至17.4億歐元（約20.2億美元），高於分析師預期的16.3億歐元，主因是全球晶片大廠持續擴大產能。艾斯摩爾上季營收52.4億歐元也高於去年同期的39.6億歐元。該公司預期需求持續成長，估計本季營收約在49億至52億歐元，毛利率51％至52％。