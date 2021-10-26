臉書（Facebook）25日（周一）公布第三季財報，儘管受到蘋果更改隱私權政策影響，但獲利優於市場預期。此外臉書再度強調積極發展元宇宙的企圖心，並表示將獨立分出擴增與虛擬實境事業，第四季財報開始公布業績。

財報揭曉後，臉書股價周一盤後勁揚約2％，反映投資人看淡近日該公司遭吹哨者爆料，聚焦上季獲利超預期以及最新公布的500億美元購回股票計畫。

第三季營收躍升35％至290億美元，遜於分析師預估295.7億美元。上季每股盈餘3.22美元，超越分析師估的3.19美元。

營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）坦言，受累於蘋果的最新隱私權政策，第三季營收不如市場預期。展望本季，臉書警告數位事業仍持續面臨iOS政策更改的壓力。

此外，臉書財務長溫納（David Wehner）指出，該公司預期對硬體部門臉書實境實驗室（Facebook Reality Labs）的投資，將使2021年整體營運獲利減少約100億美元。臉書實境實驗室分割獨立，在第四季財報與其他事業一同公布業績。