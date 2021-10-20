第十五屆湘台經貿文化交流合作會暨首屆海峽兩岸產業合作岳麓山論壇明天（21日）開幕，今天傍晚，中共湖南省委副書記、省長毛偉明在長沙會見了台灣新黨前主席郁慕明和台商代表。

毛偉明向台商介紹了湖南當前發展態勢和湘台交流合作情況。他說，湖南與台灣交往淵源流長，尤其是自2005年舉辦首次湘台經貿文化交流合作會以來，兩地在經貿、文化、傳媒、旅遊等領域的合作不斷深化，民間交流日益密切。截至目前，在湘台資企業近600家，累計批准台資項目2925個，到帳台資111.4億美元，一批台資企業在湘發展態勢良好，台灣地區穩居湖南省境外引資第二大來源地。

毛偉明表示，當前，湖南正積極搶抓習近平總書記考察湖南和新時代推動中部地區高質量發展帶來的重大歷史機遇，大力實施「三高四新」戰略，全省產業結構不斷優化，質量效益明顯提升。希望進一步發揮湘台會橋梁紐帶作用，以湖南獲批全國第五個海峽兩岸產業合作區為契機，不斷深化湘台兩地的產業發展、文化交流和旅遊合作，不斷增進同胞親情福祉。湖南將持續優化營商環境，熱忱歡迎台灣企業和人才來湘投資興業。

郁慕明表示，湖南山清水秀、人傑地靈、文化底蘊深厚、經濟社會發展勢頭良好，廣大台灣企業十分看好湖南發展。希望湘台會在深化經貿交流、密切人員往來等方面更好地發揮平台作用，進一步推動兩岸的文化和合、經濟融合、心靈契合，達成更多共識，實現互利共贏、共同發展。

中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任龍明彪，省委副書記烏蘭、副省長何報翔，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏，省政府秘書長鄧群策參加會見。