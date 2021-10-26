日本外相茂木敏充今天上午宣布，日本政府將於明天援贈台灣30萬劑AZ疫苗。對日方的溫暖友誼與善意，外交部謹代表我國政府與人民表達誠摯歡迎與由衷感謝。

駐日代表謝長廷表示，台日間善的循環已經形成，雙方像家人的感覺，一方有困難，他方自然幫忙，否則心裡會不安不踏實，這批30萬劑疫苗昨天已經運抵倉庫，我們也驗貨完畢，一切法律責任手續也是都完成，明天一大早即將送到台灣，協助台灣共同抗疫。

外交部表示，台日關係向來密切友好，兩國人民情感更是深厚特殊，雙方在人道救援與公共衛生領域的相互扶持，已成為鄰國關係的優良典範。日前我國為感謝日本政府連續援贈台灣疫苗，曾回贈1萬台血氧儀及1008台製氧機，獲致日本朝野及各界人士一致肯定。

外交部指出，日本政府至今共六度對台灣捐贈疫苗，累計數量已超過420萬劑，高居全球對台灣援贈數量之冠，有效協助我國迅速提升疫苗接種覆蓋率，台灣政府與人民銘謝在心。

外交部強調，台灣與日本無論面臨何等嚴峻威脅或挑戰，均在最關鍵的時刻相互扶持，堅韌友誼難能可貴。未來我國將在既有的穩固基礎上，繼續深化台日雙方在各領域的實質友好合作關係。