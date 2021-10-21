台中市長盧秀燕強調，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，恢復老人健保補助，公托公幼倍增，施政穩紥穩打。（盧金足攝）

台中市長2014年選舉，林佳龍贏胡志強20萬票，2018年盧秀燕大勝林佳龍20多萬票，有「搖擺州」之稱的台中市，4年時間藍綠版塊快速移動，中間選民關鍵票之外，立委陳柏惟3Q罷免案，藍綠兩黨動員交火，也被視為明年台中市長選舉的前哨戰。

盧秀燕從省議員、立委到選上六都唯一女性市長，創下8連勝紀錄，台中綠地變藍天，成功政黨輪替，2018年台中市長選舉，林佳龍獲近62萬票（42.35％），盧秀燕則勇奪82萬7000多票（56.57％），台中市總人數突破281多萬人，選舉人數隨之增加，除了藍綠基本盤歸隊，外移人口投票動向，也是左右選情重要因素。

選舉抱必勝決心，台中市長選舉「慣例」，林佳龍2014年以背水一戰辭去立委職務，盧秀燕2018年也在選前3天辭去立委，民進黨人選中，蔡其昌、何欣純、張廖萬堅都是現任立委，蔡還擔任立法院副院長，選舉直球對決，辭立委勝敗風險攸關未來政治之路，志在參選也不得不慎。

「市長這一局，先看陳柏惟罷免結果」，台中市第2選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，連蔡英文總統都出手力挺，蔡其昌搶救陳柏惟，先為市長選舉操兵，綠執政因疫苗、萊豬進口等議題引民怨，罷免結果更被視為對國、民兩黨的民意指標。

誰來挑戰不敗女王？盧秀燕民調升高，民進黨要打贏，勢必推出強而有力戰將，加上「白色力量」插旗台中，兩黨之爭變三分天下，是否瓜分藍綠營票源？

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡認為，不少年輕人喜歡柯P，國民黨年輕票源不足，反而民進黨有很多年輕支持者，民眾黨吸收的票源不一定是藍營，民眾黨參戰

，藍綠被迫接招，為市長選舉添變數。