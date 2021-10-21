基隆市前議員韓良圻1家3人被控涉貪，20日晚間檢方複訊後，僅小兒子現任議員韓世昱30萬元交保。今早法院裁定韓良圻羈押禁見、韓東叡25萬元交保。

據了解，韓良圻遭檢舉，藉工程收受賄款，其大兒子韓東叡、小兒子韓世昱也捲入其中，檢方另查出韓良圻涉嫌於任職議員時，以年約40歲簡姓、楊姓友人為人頭，詐領多筆助理費，不法所得總計近千萬元。檢方20日上午指揮調查局北機站、基隆站持搜索票，搜索其服務處、住家等5處地點，將涉案5人帶回偵訊。

韓良圻接受調查時，否認犯行，20日晚間8點40分許從市調站被送到地檢署，一下車就用外套將臉蓋住；面對媒體詢問，他僅回答自己是來澄清。檢方複訊後，以涉嫌重罪、有串證之虞，向法院聲押禁見。

基隆地院漏夜開庭至21日凌晨3點，法官認為韓良圻涉犯貪汙重罪，有串證之虞，裁定羈押禁見；韓東叡則25萬元交保、限制住居。