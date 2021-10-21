立委江永昌與新北市人權道德推廣協會理事長洪柏煌等人20日拜訪新北市中和警分局，並致贈300公斤白米做為分局同仁伙食使用，物資由分局長李建廣代表接受。（江永昌服務處提供）

立委江永昌與新北市人權道德推廣協會理事長洪柏煌等人20日拜訪新北市中和警分局，並致贈300公斤白米做為分局同仁伙食使用，物資由分局長李建廣代表接受。

江永昌表示，警察機關保障人民生存、財產、自由等基本人權，肩負維護社會治安打擊不法犯罪、防範賭毒騙詐破黃掃黑、交通疏導警力調配等重責大任，協同相關部會參與防疫大作戰，可以說是居功厥偉。今年九月打擊黑槍除暴安良的英勇表現，更是榮獲警政署長陳家欽親自慰問表揚，可以說是對分局同仁最大的肯定。

江永昌說，此次捐贈的愛心白米，是財團法人台灣生態工法發展基金會推廣，結合楊儒門與郭慶霖兩位先生所發起的彩田友善農作公司，串連新北市金山、萬里、石門、貢寮區農友們所契作生產的。

貢寮田寮洋濕地是候鳥棲地保育的重心，在自然生態保育與有機農業生長的理念下，希望恢復以前水田裡精彩的生態，農友們不施農藥、除草劑、化學肥料，仰賴充足的陽光肥沃的土壤，孕育出最具健康營養的稻米，讓農產業與自然環境可以無毒無害共榮共存。

警界過去「破案茶」、「破案咖」、「破案麵」的特殊有趣文化，新北市警局黃局長也有「破案桌」創意巧思，都是希望能夠體恤基層辛勞鼓舞員警士氣，希望今天提供的「破案米」，能讓同仁享用之後更精神百倍，幫助每一位波麗士大人出入平安績效輝煌。